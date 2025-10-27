Противник Трампа захотел стать следующим президентом США

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил, что может пойти на президентские выборы

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом признал, что думает о борьбе за пост президента США и он может пойти кандидатом от Демократической партии на ближайшие выборы. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Да. В противном случае я бы просто солгал, а я так делать не могу», — сказал политик. При этом Ньюсом подчеркнул, что ожидает результатов промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. Он также указал, что не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

За последний год Ньюсом стал известен как один из главных публичных оппонентов президента США Дональда Трампа, что послужило слухом о его президентских амбициях. 2 октября губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира», заявив, что введет доступ к здравоохранению для всех американцев, бесплатное питание в школах, бесплатный уход за детьми, бесплатные яйца, хорошо оплачиваемый труд и «никаких ужасных тарифов».

При этом бывший вице-президент США Камала Харрис также допустила, что снова пойдет на выборы главы государства в 2028 году, несмотря на поражение перед Трампом. Она отмечала, что опросы общественного мнения, по которым она непопулярна, ее не волнуют.