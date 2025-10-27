Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 27 октября 2025Мир

Противник Трампа захотел стать следующим президентом США

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил, что может пойти на президентские выборы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом признал, что думает о борьбе за пост президента США и он может пойти кандидатом от Демократической партии на ближайшие выборы. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Да. В противном случае я бы просто солгал, а я так делать не могу», — сказал политик. При этом Ньюсом подчеркнул, что ожидает результатов промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. Он также указал, что не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

За последний год Ньюсом стал известен как один из главных публичных оппонентов президента США Дональда Трампа, что послужило слухом о его президентских амбициях. 2 октября губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира», заявив, что введет доступ к здравоохранению для всех американцев, бесплатное питание в школах, бесплатный уход за детьми, бесплатные яйца, хорошо оплачиваемый труд и «никаких ужасных тарифов».

При этом бывший вице-президент США Камала Харрис также допустила, что снова пойдет на выборы главы государства в 2028 году, несмотря на поражение перед Трампом. Она отмечала, что опросы общественного мнения, по которым она непопулярна, ее не волнуют.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости