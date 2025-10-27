Бывший СССР
Путин созвонился с Токаевым

Путин обсудил с Токаевым подготовку к визиту в Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и обсудил подготовку к визиту казахстанской стороны в Москву с государственным визитом. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами и вопросы международной политической повестки.

Ранее в ходе беседы на саммите Содружества независимых государств Токаев предложил Путину обсудить строительство атомной электростанции в Казахстане. По его словам, на повестке дня двухсторонних отношений между странами стоит вопрос о крупном проекте с участием госкорпорации «Росатом».

