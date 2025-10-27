Пять человек пострадали при ударе ВСУ по микроавтобусу с людьми в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу с жителями в Брянской области, пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным губернатора, водитель микроавтобуса получил несовместимые с жизнью травмы. Пострадавших пассажиров транспортного средства доставили в больницы, им оказали необходимую помощь. Губернатор пообещал оказать семьям пострадавших и жертвы атаки материальную поддержку.

Под удар, как уточнил Богомаз, попал микроавтобус в районе поселка Погар Погарского района. Удар по транспортному средству был нанесен беспилотником-камикадзе.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотников Калужскую область, над регионом сбили три дрона. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Москву, за ночь на подлете к столице сбили 30 дронов, сообщал мэр города Сергей Собянин.