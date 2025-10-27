Раскрыта истинная причина массовых потерь армии Наполеона в России

Current Biology: Армию Наполеона поразил паратиф и возвратный тиф

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, раскрыло истинные причины потерь армии Наполеона во время отступления из России в 1812 году.

Ученые из Института Пастера (Франция) проанализировали ДНК, извлеченную из зубов 13 солдат, найденных в массовом захоронении под Вильнюсом, и выяснили, что их поразили паратиф и возвратный тиф, переносимый вшами.

До этого историки считали, что основными причинами потерь были холод, голод и сыпной тиф, однако исследователи не обнаружили следов бактерии Rickettsia prowazekii, вызывающей это заболевание. Вместо нее нашли возбудителей Salmonella enterica и Borrelia recurrentis, которые вызывали сильную лихорадку, слабость и обезвоживание, усугубившие состояние солдат на фоне истощения.

По словам руководителя исследования Николаса Раскова, современные методы анализа ДНК позволили «впервые за два века точно определить патогены, поразившие армию Наполеона».

Ранее заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев заявил, что успехи русской армии во многом объяснялись высоким уровнем военной медицины и строгими гигиеническими мерами. Он напомнил, что, в отличие от французов времен Наполеона, русские войска тщательно следили за санитарией, что помогло избежать эпидемий.