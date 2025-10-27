Наука и техника
08:23, 27 октября 2025

Раскрыто возможное происхождение замеченного над Москвой светящегося объекта

Mash: Замеченный над Москвой светящийся объект может быть космическим мусором
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Яркий светящийся объект в небе, который заметили жители Москвы и Подмосковья, вероятнее всего — космический мусор или кусок спутника, сгоревший в атмосфере. Такую версию выдвинул Telegram-канал Mash.

«Зеленый цвет дает никель, а белый дает магний — из них делают детали космической техники. Два этих материала — основные в космопромышленности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывает Mash, скорость объекта была слишком низкой для метеорита, поэтому версия с космическим мусором — «самая вероятная».

Ранее жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след. На кадрах виден неопознанный объект, который пролетает мимо жилых домов и оставляет яркий зеленоватый след в небе.

