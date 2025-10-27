Размер заработка курьеров в Москве оказался колоссальным

ТАСС: Курьеры в Москве в среднем за сутки зарабатывают 20,5 тысячи рублей

Размер среднесуточной оплаты труда курьеров в Москве оказался колоссальным — на уровне в 20,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

При таком уровне ежедневной зарплаты ежемесячные оклады столичных курьеров могут достигать 615 тысяч рублей при условии отсутствия выходных и максимальной загрузки. В целом размер среднесуточной оплаты труда московских работников из сферы доставки оказался самым высоким по стране, уточнили аналитики.

Самые большие заработки курьеров эксперты зафиксировали в крупнейших российских городах. В топ-2 по этому показателю вошли работники сферы доставки из Москвы и Санкт-Петербурга. Самые высокие темпы прироста числа исполнителей в 2025 году наблюдались в Краснодарском крае и Республике Татарстан, резюмировали эксперты.

Зарплаты столичных курьеров стабильно растут на фоне высокого спроса на такого рода услуги. По данным SuperJob, в сентябре подобных вакансий в Москве оказалось на 17 процентов больше, чем в августе. За год оклады таких работников в столице увеличились на 38 процентов. По состоянию на июнь медианные зарплаты московских курьеров росли еще в большей степени, прибавив за год 46 процентов.