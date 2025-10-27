Россия подарила Киргизии растительное масло

РФ в рамках гуманитарной помощи передала Киргизии 121 тонну растительного масла

Россия в рамках гуманитарной помощи по линии Всемирной продовольственной программы ООН поставила в Киргизию 121,44 тонны растительного масла. Об этом со ссылкой на российское посольство в республике сообщает ТАСС.

Уточняется, что подаренное стране масло распределят среди нуждающихся семей на юге Киргизии. Российские дипломаты напомнили, что за последние 15 лет киргизским гражданам оказывалась помощь на разных уровнях, включая нацпрограмму школьного питания. В августе также сообщалось о передаче Россией 1280 тонн обогащенной пшеничной муки.

В материале говорится, что в течение озвученного периода времени Киргизия получила по линии ООН поддержку на более чем 100 миллионов долларов.

В 2018 году Россия списала Киргизии 240 миллионов долларов долга в связи со сложной финансовой ситуацией в республике, в 2019-м Москва также выделила Бишкеку 30 миллионов долларов безвозмездной помощи.