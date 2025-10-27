Экономика
07:40, 27 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о проблемах с поставками продовольствия

АКОРТ: Фиксация цен на продукты чревата проблемами с их поставками
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Если в России зафиксируют цены на продовольствие в долгосрочных контрактах, то это может привести к проблемам с поставками соответствующих товаров. Об этом, как сообщили «Известия», предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Обеспокоенность ритейлеров вызвали поправки, которые министерство предлагает внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Новые нормы должны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары.

Ассоциация ссылается на случавшиеся в прошлом колебания цен на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца. Такие явления, по мнения авторов письма, труднопрогнозируемы и не поддаются регулированию, попытки которого оборачиваются перетоком объемов регулируемой продукции на «серый» рынок.

«В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — уверены в АКОРТ.

В конце сентября Минсельхоз также выступал против фиксации цен. Тогда речь шла о стоимости картофеля. Как заявила руководитель этого ведомства Оксана Лут такие шаги могут привести к дефициту этого товара.

