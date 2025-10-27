Забота о себе
27 октября 2025

Россиянам назвали доступные в каждом магазине сезонные продукты для зрения

Офтальмолог Петухова: Морковь и тыква полезны для зрения осенью
Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Для поддержания здоровья глаз осенью нужно включить в меню сезонные овощи и фрукты, посоветовала врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Светлана Петухова. Лучшие из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Витамины, которые мы получаем с продуктами питания, действительно помогают поддерживать здоровье глаз, но важно понимать: они не способны вернуть зрение или вылечить заболевание. Их главная задача — профилактика. Глазам нужны строительные материалы для обновления клеток и витамины для защиты, и сезонные продукты как раз позволяют обеспечить этот ресурс», — объясняет Петухова.

Она рекомендовала осенью включить в рацион доступные в каждом магазине морковь и тыкву. Они богаты ключевым витамином для зрения — витамином А, который обеспечивает нормальную работу сетчатки в темноте, а его дефицит приводит к ухудшению сумеречного зрения, когда человеку становится трудно различать контуры объектов при слабом освещении.

Солнце все еще остается активным и важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения. В этом помогут шпинат, брокколи и кукуруза — они содержат лютеин и зеаксантин, работающие как природный фильтр. Также осенью при включенном отоплении усиливается сухость глаз, поэтому будет полезно есть орехи и семена: они богаты витамином Е, что способствует поддержанию слезной пленки в норме

Светлана Петуховаофтальмолог

Витамин С, содержащийся в яблоках, шиповнике и цитрусовых, продолжила врач, защищает глаза от окислительного стресса — повреждения клеток под действием свободных радикалов. Они изменяют структуру биологически важных молекул, что со временем может привести к катаракте и возрастной макулярной дегенерации сетчатки.

Ранее офтальмолог Татьяна Павлова предупредила, что ночные посиделки с телефоном при выключенном свете грозят полной потерей зрения. По ее словам, в группе повышенного риска находятся люди с особым анатомическим строением глаза.

    Все новости