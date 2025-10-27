Россия
Россиянам назвали месяцы подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

Чуланов: Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в декабре-январе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильна, подъем ожидается в декабре-январе. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

«По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе», — указал он.

В текущем эпидсезоне циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, риновирусы, а также коронавирусы. Новых генетических вариантов вируса гриппа в циркуляции не выявлено, сообщили в Минздраве.

Ранее отоларинголог «СМ-Клиника» Мурад Курбанов рассказал, что при лечении ОРВИ россияне часто совершают три типичные ошибки, из-за которых снижается эффективность терапии и начинаются осложнения. Типичной и вместе с тем самой опасной ошибкой при лечении простуды Курбанов назвал самостоятельный прием антибиотиков.

