11:16, 27 октября 2025Экономика

Россиянам разъяснили новый закон о налоге с продажи жилья

Риелтор Сырцов: Новые правила о налоге с продажи жилья осложнят развод
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Новые правила о налоге с продажи жилья сильнее ударят по парам, решившимся на развод, молодоженам и семьям, где недавно родился ребенок. Подробности об изменении порядка НДФЛ-льгот при продаже недвижимости разъяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, срочная продажа жилья, которое было куплено недавно, может потребоваться в разных ситуациях: при проблемах с ипотекой, падении доходов или переезде. Однако новые поправки предполагают, что при продаже квартиры, срок владения которой составляет менее трех-пяти лет, необходимо платить налог.

«Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется. К тому же дарение у нотариуса — это проверка законности и дееспособности сторон, документы идут в Росреестр, "фиктивные" сделки рискованны и легко оспариваются», — рассказал Сырцов. Он добавил, что теперь объекты в собственности дольше пяти лет станут более привлекательными для покупателей недвижимости.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи.

    Все новости