Россияне высказались об идее обязать неработающих платить взносы за ОМС

«Газета.Ru»: Треть россиян выступили резко против платного ОМС для безработных

Почти треть россиян выступили резко против идеи обязать неработающих граждан платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail».

В исследовании приняли участие в общей сложности 12 тысяч россиян. По итогам опроса выяснилось, что 32 процента респондентов сочли идею введения платного ОМС для безработных дискриминационной. Еще почти 29 процентов увидели в такого рода предложении попытку властей переложить финансовую ответственность государства на самих граждан.

Поддержали подобную инициативу лишь около 17 процентов опрошенных. Почти 15 процентов назвали эту идею справедливой и логичной, а еще 1,99 процента — неизбежной для сохранения системы обязательного медицинского страхования. В то же время часть респондентов сочли абсурдной идею платить за ОМС при отсутствии какого-либо дохода.

С инициативой обязать неработающих граждан платить взносы за обязательное медицинское страхование ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Московской области Андрей Воробьев поддержал подобную идею, назвав «странным» тот факт, что граждане работоспособного возраста не платят страховые взносы, но претендуют на ОМС. При таком раскладе, считает он, «человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально». Подобное обстоятельство влечет за собой заметную финансовую нагрузку на региональные бюджеты.