Россиянин избил сбившего его дочь курьера и попал на видео

Житель Краснодара избил сбившего его дочь курьера и попал на видео

Житель Краснодара избил курьера, сбившего его дочь на мопеде. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал «112» в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных кадрах, семья стояла возле подъезда многоквартирного дома, когда девочка выбежала на дорогу. Мать крикнула «Стой!», однако курьер на мопеде все равно не заметил ребенка и сбил его.

В результате столкновения курьер сам упал с мопеда. В этот момент на него налетел отец девочки. Россиянин схватил мужчину, потащил к подъезду, повалил на землю и начал избивать кулаками.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее. Пострадавшей оказалась преподавателем одного из вузов города.