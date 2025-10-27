Силовые структуры
07:47, 27 октября 2025

Российский военный дважды сбегал из части и попадал в руки к силовикам

В Томске суд приговорил к 6 годам военного за два побега из части
Варвара Митина (редактор)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима военного за два побега из части. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

11 февраля 2024 года осужденный самовольно оставил воинскую часть и уехал Томскую область. 20 декабря 2024 года мужчину задержали. 24 января 2025 года он вновь самовольно оставил воинскую часть. 2 июля 2025 года был задержан сотрудниками полиции.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска.

