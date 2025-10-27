С переводами через Систему быстрых платежей возникли проблемы

АРБ: Валютный контроль усложнил работу Системы быстрых платежей

Валютный контроль операций через Систему быстрых платежей создал трудности. Об этом сказано в письме Ассоциации российских банков (АРБ), направленном руководству регулятора. Выдержки из этого обращения процитировали «Известия».

Дело в том, что в рамках валютного контроля кредитные организации должны запрашивать документы и проверять их, что занимает время. При этом Система быстрых платежей предполагает выполнение операций в режиме реального времени — их обработка занимает секунды.

Комментируя эту ситуацию, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заметил, что проблема не была критичной, пока сервис работал лишь в пределах России. Однако с января 2025 года СБП открыла переводы уже в девять государств. И банки оказались между двух огней: с одной стороны, платежи должны проводиться мгновенно, а с другой — финансовые организации несут ответственность за качественный валютный контроль.

В свою очередь, Банк России указал на необходимость контроля вне зависимости от способа перевода средств. Что касается трансграничных операций через СБП, то банки должны сообщать клиенту об ограничениях в приложении. По мнению Сидорова, такое положение дел может потребовать серьезной доработки банковских систем.

В начале июля сообщалось, что с апреля 2024 года объемы подозрительных переводов между физическими лицами в России упали на 20 процентов.