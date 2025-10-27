Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 27 октября 2025Экономика

С переводами через Систему быстрых платежей возникли проблемы

АРБ: Валютный контроль усложнил работу Системы быстрых платежей
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Валютный контроль операций через Систему быстрых платежей создал трудности. Об этом сказано в письме Ассоциации российских банков (АРБ), направленном руководству регулятора. Выдержки из этого обращения процитировали «Известия».

Дело в том, что в рамках валютного контроля кредитные организации должны запрашивать документы и проверять их, что занимает время. При этом Система быстрых платежей предполагает выполнение операций в режиме реального времени — их обработка занимает секунды.

Комментируя эту ситуацию, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заметил, что проблема не была критичной, пока сервис работал лишь в пределах России. Однако с января 2025 года СБП открыла переводы уже в девять государств. И банки оказались между двух огней: с одной стороны, платежи должны проводиться мгновенно, а с другой — финансовые организации несут ответственность за качественный валютный контроль.

Материалы по теме:
Как перевести деньги в Россию? Доступные способы получения средств из-за границы
Как перевести деньги в Россию?Доступные способы получения средств из-за границы
7 февраля 2025
Как отправить деньги за границу в 2025 году? Все доступные способы переводов из России за рубеж
Как отправить деньги за границу в 2025 году?Все доступные способы переводов из России за рубеж
19 мая 2025

В свою очередь, Банк России указал на необходимость контроля вне зависимости от способа перевода средств. Что касается трансграничных операций через СБП, то банки должны сообщать клиенту об ограничениях в приложении. По мнению Сидорова, такое положение дел может потребовать серьезной доработки банковских систем.

В начале июля сообщалось, что с апреля 2024 года объемы подозрительных переводов между физическими лицами в России упали на 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости