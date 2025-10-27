Ценности
Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в микрошортах

Водитель грузовика Милена Гонсалес снялась в микрошортах и кроп-топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 568 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», предстала перед камерой в полный рост. Она запечатлела себя в зеркале в оранжевом кроп-топе со шнуровкой, обнажавшем часть груди, и джинсовых микрошортах голубого оттенка.

В то же время сетевая знаменитость дополнила образ широкой золотистой цепочкой на шее, браслетом и кольцом.

Ранее в октябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», устроила фотосессию в едва заметном бюстгальтере.

.
