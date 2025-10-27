Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

NYP: Военный самолет совершил аварийную посадку на трассу в США

Военный самолет совершил аварийную посадку на трассу в США и попал на видео. Кадры с места событий опубликовали в социальной сети X, на это обратило внимание издание The New York Post (NYP).

Во время учебного полета 23 октября у турбовинтового самолета Национальной гвардии штата Оклахома отказал двигатель. В результате экстренного снижения воздушное судно едва не раздавило машину марки Tesla и попало на видео с регистратора.

На опубликованном ролике очевидца судно практически касается земли, пролетая над крышами автомобилей. «Самолет оборвал линии электропередач, поэтому повсюду было много огня», — рассказал очевидец Мэтью Топчиан.

По сообщению пожарной службы, два пилота благополучно покинули воздушный транспорт и не пострадали. На данный момент командование ВВС США расследует причины инцидента.

