Собянин сообщил об уничтожении еще одного пытавшегося атаковать Москву БПЛА

Собянин: Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на российскую столицу. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, указал он.

Ранее стало известно, что вечером в воскресенье, 26 октября, в небе над Калужской областью силами средств противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три дрона. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине областной столицы.