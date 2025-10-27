Семейную ипотеку в России запретят оформлять на каждого из супругов

Минфин: С февраля 2026-го семейную ипотеку запретят оформлять на второго супруга

Минфин России с 1 февраля 2026 года запретит оформлять семейную ипотеку на каждого из супругов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ведомства.

Соответствующая мера вводится для того, чтобы избежать злоупотреблений и помочь поддержать по-настоящему нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи. Отмечается, что по новым правилам оба супруга будут выступать созаемщиками. Исключением служат случаи, если муж либо жена является иностранным гражданином. «При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе», — уточнили в Минфине.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил обнулить долги по ипотеке у семей с несколькими детьми. По словам парламентария, необходимо предоставить субсидии на списание части долга по жилищным кредитам при рождении детей вплоть до полного погашения в зависимости от количества детей.