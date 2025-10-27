Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:02, 28 октября 2025Мир

В США предупредили о возможной остановке разработки ядерного оружия

США могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: White House / Globallookpress.com

Продолжающийся шатдаун американского правительства, из-за которого большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) были отправлены в неоплачиваемый отпуск, может стать причиной отставания Америки в разработке ядерного вооружения. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что остановка производства даже на небольшой срок может отложить создание оружия на годы.

«Поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом», — поясняют в публикации.

От оставшихся на рабочих местах сотрудников, которые не получают заработную плату, администрация президента США Дональда Трампа продолжает требовать поставок модернизированного ядерного оружия в сжатые сроки.

На Западе, в свою очередь, продолжают обсуждать российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая сможет «пробить» американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Предсказавший конец света миллиардер рассказал об антихристе Иисусу из сериала South Park

    Уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео

    Актер «Папиных дочек» вышел на связь после обвинений в покушении на бывшую жену

    Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву

    В Польше по подозрению в шпионаже задержали украинцев

    ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайских фигуристов

    В США предложили поражать дроны «Росомахами»

    Орбан рассказал об отстранении Европы от урегулирования конфликта на Украине

    Женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости