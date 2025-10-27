В США предупредили о возможной остановке разработки ядерного оружия

США могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна

Продолжающийся шатдаун американского правительства, из-за которого большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) были отправлены в неоплачиваемый отпуск, может стать причиной отставания Америки в разработке ядерного вооружения. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что остановка производства даже на небольшой срок может отложить создание оружия на годы.

«Поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом», — поясняют в публикации.

От оставшихся на рабочих местах сотрудников, которые не получают заработную плату, администрация президента США Дональда Трампа продолжает требовать поставок модернизированного ядерного оружия в сжатые сроки.

На Западе, в свою очередь, продолжают обсуждать российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая сможет «пробить» американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».