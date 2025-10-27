В США оценили способность «Буревестника» пробить «Золотой купол» Трампа

NYT: Российская ракета «Буревестник» обойдет систему ПРО США «Золотой купол»

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которую разработали в России, сможет «пробить» американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Способности «Буревестника» оценили в публикации The New York Times (NYT).

«Трамп часто говорил о разработке щита, который он называет "Золотым куполом" и который, по его словам, сделает Соединенные Штаты неуязвимыми для ракетных атак. "Буревестник" спроектирован так, чтобы обходить системы, подобные "Золотому куполу"», — говорится в публикации.

Аналитик Павел Подвиг подчеркнул, что создание ракеты «Буревестник» — это тревожное событие для глобальной безопасности. По его словам, в случае прямого конфликта между Россией и США пусковые площадки «Буревестников» станут приоритетными целями.

Ранее в октябре военный эксперт Юрий Селиванов рассказал, что ракета «Буревестник» с практически неограниченной дальностью может нанести удар с любого направления. Поэтому существующие и перспективные системы ПРО автоматически становятся бесполезными.