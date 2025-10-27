Школьницам начнут платить за беременность в российском регионе

В Тульской области школьницам и студенткам начнут платить по 150 тысяч рублей

Беременные школьницы и студентки в Тульской области будут получать по 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ регионального министерстве труда и социальной защиты.

Чтобы получить данную выплату, необходимо быть гражданкой Российской Федерации и территориально проживать в Тульской области на постоянной основе. Кроме того, требуется состоять на учете по беременности и учиться на очной форме в техникумах, училищах, вузах или по программам профессионального обучения.

Ко всему прочему, девушки должны быть не менее чем на 12 недельном сроке беременности.

В августе сообщалось, что Соцфонд России начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам. Как уточнялось, выплаты не должны зависеть от того, учатся ли они на бюджетной или контрактной основе.

Меры поддержки юных мам уже действуют в некоторых российских регионах. Их ввели с целью улучшения демографической ситуации в субъектах страны. Так, выплатами обеспечивают беременных девушек из Брянской, Орловской, Самарской областей, а также из Красноярского и Пермского краев.