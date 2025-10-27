Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:38, 27 октября 2025Экономика

Школьницам начнут платить за беременность в российском регионе

В Тульской области школьницам и студенткам начнут платить по 150 тысяч рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Беременные школьницы и студентки в Тульской области будут получать по 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ регионального министерстве труда и социальной защиты.

Чтобы получить данную выплату, необходимо быть гражданкой Российской Федерации и территориально проживать в Тульской области на постоянной основе. Кроме того, требуется состоять на учете по беременности и учиться на очной форме в техникумах, училищах, вузах или по программам профессионального обучения.

Ко всему прочему, девушки должны быть не менее чем на 12 недельном сроке беременности.

В августе сообщалось, что Соцфонд России начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам. Как уточнялось, выплаты не должны зависеть от того, учатся ли они на бюджетной или контрактной основе.

Меры поддержки юных мам уже действуют в некоторых российских регионах. Их ввели с целью улучшения демографической ситуации в субъектах страны. Так, выплатами обеспечивают беременных девушек из Брянской, Орловской, Самарской областей, а также из Красноярского и Пермского краев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Бывший премьер-министр России высказался об угрозах ударов Tomahawk

    В России оценили способность западных систем ПРО справиться с «Буревестником»

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы дронов

    Жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ

    В США назвали необычную причину ввода санкций против России

    В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности

    В Венесуэлу прибыл российский самолет с неизвестным грузом

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракороткой юбке

    Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости