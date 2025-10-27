Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на российскую столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков дронов, добавил он.

Ранее стало известно, что в понедельник, 27 октября в аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Данная мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием воздушных судов (ВС).