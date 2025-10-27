Спор продавцов российского рынка закончился метанием табуретки и попал на видео

В Москве продавец кинул табуретку в коллегу во время спора и попал на видео

В Москве 44-летний продавец на рынке на Каширском шоссе кинул табуретку в 42-летнюю коллегу, этот инцидент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в УМВД по столице.

На кадрах видно, как мужчина машет руками, а затем кидает табуретку в женщину. Он попадает в голову женщины, после чего пострадавшая выходит из-за прилавка, держась за голову.

В ведомстве рассказали, что женщина сама обратилась в полицию. Она получила легкий вред здоровью. Злоумышленник задержан. Возбуждено дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

