Российские подростки устроили массовую драку возле алкомаркета

В Петербурге пьяные подростки устроили массовую драку возле алкомаркета

В Санкт-Петербурге пьяные подростки устроили массовую драку возле алкогольного маркета «Красное и белое» на Думской улице. Действия несовершеннолетних попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как российские школьники с кулаками набрасываются на троих сверстников, стоящих у магазина. Как утверждает Mash, одному из подростков ровесники целились в голову и сломали нос. Другой пострадавший отделался ушибами.

Прибывшие по вызову оперативники задержали четырех юношей 16-17 лет. Они пытались скрыться в заведении неподалеку от места конфликта. Старшеклассников отвезли в отдел для разбирательств.

Один из получивших травмы подростков рассказал, из-за чего началась потасовка. По его версии, подростки накинулись на него и друзей, потому что их не угостили алкоголем.

