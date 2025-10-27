Средний размер выданных в России автокредитов достиг максимума

НБКИ: Средний размер выданных автозаймов достиг 1,46 млн рублей в сентябре

По итогам сентября 2025 года средний размер выданных в России автозаймов достиг максимальной отметки за 12 месяцев и составил 1,46 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В месячном выражении показатель увеличился на 1,8 процента, или примерно на 30 тысяч рублей. В сравнении с тем же периодом 2024-го достигнутый в первый месяц осени результат оказался на 1 процент выше. Положительная динамика наблюдается на внутреннем рынке седьмой месяц подряд, уточнили аналитики.

Наибольший размер выданных автокредитов эксперты традиционно зафиксировали в крупнейших российских городах и регионах. В Москве, ставшей лидером рейтинга, показатель составил 1,96 миллиона рублей, в Московской области — 1,74 миллиона, а в Санкт-Петербурге — 1,66 миллиона. В топ-5 также вошли Ленинградская и Тюменская области. В первой показатель достиг 1,58 миллиона рублей, во второй (с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) — 1,55 миллиона.

Ранее глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рекомендовала россиянам поспешить с приобретением автомобиля в кредит. После очередного повышения утильсбора, предупредила она, подобного рода займы в стране станут заметно дороже. Для комфортного обслуживания автокредита, добавила эксперт, россиянам потребуется ежемесячный доход в размере не менее 87 тысяч рублей (на новую машину) и от 89 тысяч (на подержанную).