Суд обязал мужчину выплатить компенсацию бывшей жене за намеки на лишний вес

В Турции мужчина заплатил бывшей жене компенсацию за намеки на лишний вес

В Турции мужчине пришлось заплатить бывшей жене компенсацию за унизительные комментарии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Турчанка из города Усак обратилась в суд с целью взыскать с бывшего мужа деньги за психологическое насилие в браке. Истица представила в качестве доказательств переписку с супругом, в которой тот требовал у нее средства на операцию для его отца и угрожал после отказа. Кроме того, мужчина сохранил контакт супруги в телефоне под именем «Томбик», что переводится с турецкого языка как «пышка» или «толстушка».

Женщина доказала, что подобные намеки на лишний вес подрывали ее уверенность в себе, унижали достоинство и разрушали брак. Муж в ответ обвинил ее в неверности, но не смог предоставить доказательств.

Суд встал на сторону женщины и обязал мужчину выплатить материальную и моральную компенсацию. Турецкое законодательство предусматривает до двух лет тюрьмы и штраф за подобные действия, поскольку оскорбление чести и достоинства человека считается уголовно наказуемым.

Ранее Европейский суд по правам человека признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе. Отмечалось, что ранее французский суд встал на сторону мужчины и признал его супругу единственной виновной в разводе из-за регулярных отказов.