Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:56, 27 октября 2025Из жизни

Суд обязал мужчину выплатить компенсацию бывшей жене за намеки на лишний вес

В Турции мужчина заплатил бывшей жене компенсацию за намеки на лишний вес
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

В Турции мужчине пришлось заплатить бывшей жене компенсацию за унизительные комментарии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Турчанка из города Усак обратилась в суд с целью взыскать с бывшего мужа деньги за психологическое насилие в браке. Истица представила в качестве доказательств переписку с супругом, в которой тот требовал у нее средства на операцию для его отца и угрожал после отказа. Кроме того, мужчина сохранил контакт супруги в телефоне под именем «Томбик», что переводится с турецкого языка как «пышка» или «толстушка».

Женщина доказала, что подобные намеки на лишний вес подрывали ее уверенность в себе, унижали достоинство и разрушали брак. Муж в ответ обвинил ее в неверности, но не смог предоставить доказательств.

Суд встал на сторону женщины и обязал мужчину выплатить материальную и моральную компенсацию. Турецкое законодательство предусматривает до двух лет тюрьмы и штраф за подобные действия, поскольку оскорбление чести и достоинства человека считается уголовно наказуемым.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее Европейский суд по правам человека признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе. Отмечалось, что ранее французский суд встал на сторону мужчины и признал его супругу единственной виновной в разводе из-за регулярных отказов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Пашинян рассказал о совместном рекорде Армении и Азербайджана

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости