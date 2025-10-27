Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:37, 27 октября 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон заявил об упадке Запада и расцвете России

Журналист Такер Карлсон заявил, что Запад находится в стадии спада
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Запад находится в стадии упадка, в то время как в России наблюдается расцвет. Такое мнение в беседе с RTVI US выразил американский журналист Такер Карлсон, видео доступно на YouTube.

«Место, где я живу сейчас, очень похоже на Россию 90-х. Я действительно считаю, что страны и цивилизации проходят через циклы, и мы, безусловно, находимся в фазе спада», — сказал журналист. Он добавил, что речь идет не только о Западе, но и о других странах, в том числе Южной Корее.

Рассуждая на эту тему, Карлсон назвал Россию процветающей страной с чувством собственного достоинства и целеустремленностью. Он также счел, что в некотором смысле Россия может выступать вдохновляющим примером для западных стран.

Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером. Журналист указал, что Путин значительно улучшил жизнь в стране.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    В Конгрессе США назвали социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

    «Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

    В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

    В Раде заявили о сокращении военной помощи Украине

    «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

    Таисия Повалий приобрела дом

    В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

    Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

    На вооружении ВСУ заметили очередную американскую БМП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости