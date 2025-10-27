Тактаров: Жизнь в России в несколько триллионов раз привлекательнее, чем в США

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров сравнил привлекательность жизни в России и США. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в Америке любой продукт или услуга дороже в несколько раз. «И тебя там грохнут, изнасилуют и еще виноватым сделают. Россия привлекательнее Америки в плане жизни в несколько триллионов раз», — заявил Тактаров.

Он также заявил, что 99 процентов американцев-мужчин переехали бы в Россию, если бы знали русский язык. «А женщинам, наоборот, лучше туда ехать, потому что там эти похотливые мужики», — отметил Тактаров.

Ранее Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е. «К концу 1994 года мне стало скучно: я понял, что в России могу добиться всего, чего захочу. Поэтому я решил попробовать себя в Америке», — поделился он.