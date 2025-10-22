Спорт
Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е

Боец MMA Олег Тактаров объяснил отъезд из России в США в 90-е скукой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е. Его слова приводит Sport24.

«К концу 1994 года мне стало скучно: я понял, что в России могу добиться всего, чего захочу. Поэтому я решил попробовать себя в Америке», — поделился Тактаров. Он подчеркнул, в то время его компания процветала, сотрудники получали зарплаты в несколько раз выше рыночных, а молодоженам он дарил мебель и подарки.

Ранее Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве. Спортсмен заявил, что в столице России невозможно купить квартиру по адекватной цене.

Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В финале UFC 6 в 1995 году он одолел Дэвида Эббота.

