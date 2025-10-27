Time заменил «худшую за всю историю» обложку с Трампом

Time заменил «худшую за всю историю» обложку с президентом США Дональдом Трампом

Журнал Time заменил обложку с президентом США Дональдом Трампом, которую тот раскритиковал в соцсетях. Об этом сообщает Deadline.

Американский лидер не оценил первый вариант обложки и в Truth Social назвал ее «худшей за всю историю». «Они стерли мои волосы, после чего наложили на голову нечто похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно!» — возмутился он.

На новом фото Трамп запечатлен сидящим в Белом доме на фоне флагов. При этом его ракурс изменился, поскольку первая обложка также не понравилась президенту из-за того, что он был запечатлен снизу.

Ранее в октябре Дональд Трамп похвалил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского.