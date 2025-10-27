Мир
Трамп решил наследить в Овальном кабинете

Трамп готовится оставить свой след в Овальном кабинете
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил оставить свой след в Овальном кабинете. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

«В Овальном кабинете, готовимся оставить свой след в мире. Сделаем Америку снова великой!» — написал он.

Американский лидер также поделился фотографией Овального кабинета и отметил, каким красивым он стал. По его словам, многие картины, изображающие президентов прошлых лет, находились в запасниках более 100 лет, однако теперь ими может наслаждаться каждый.

21 октября Трамп объявил о начале строительства бального зала в Белом доме для приема глав государств и других категорий гостей. В этот же день рабочие начали демонтаж восточного крыла здания ради возведения объекта, а президент публично выступил на фоне стройки.

