Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:59, 27 октября 2025Из жизни

Учительница дважды занялась сексом со школьником у себя дома

The Mexico Ledger: В США учительница призналась в совращении ученика у себя дома
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alonso Castillo / Reuters

В США учительница из штата Миссури призналась в совращении школьника. Об этом пишет The Mexico Ledger.

На скамье подсудимых оказалась Джане Мари Наннелли из города Мексико. Расследование в отношении женщины началось в феврале, когда о ее возможных неподобающих контактах с учеником стало известно администрации школьного округа. Пострадавший заявил, что дважды занимался сексом с Наннелли у нее дома летом 2024 года.

Оба раза женщина встречала его в городе Ладдония, после чего отвозила в своей дом в Мексико. Она призналась, что сблизилась с подростком, когда они вместе работали в летней школе. Кроме того, выяснилось, что в 2022-м женщина имела не менее 15 сексуальных контактов с другим бывшим учеником, который окончил школу в том же году.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Приговор Наннелли вынесут 12 января.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Флориды, которая совратила ученика в другом штате. Женщину арестовали за преступления, совершенные в Северной Каролине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородском водохранилище после удара ВСУ начал падать уровень воды. Ниже по течению затопило блиндажи российских военных

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

    Россиянам назвали месяцы подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

    Американский истребитель потерпел крушение в Южно-Китайском море

    Серийного насильника поймали через 30 лет

    Россиянам рассказали о выплате зарплат раньше срока в ноябре

    В США провалили миллиардный контракт на поставку оружия Украине

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Девушка вышла замуж за миллионера и сбежала в другую страну с пустыми руками

    Учительница дважды занялась сексом со школьником у себя дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости