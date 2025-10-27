Учительница дважды занялась сексом со школьником у себя дома

В США учительница из штата Миссури призналась в совращении школьника. Об этом пишет The Mexico Ledger.

На скамье подсудимых оказалась Джане Мари Наннелли из города Мексико. Расследование в отношении женщины началось в феврале, когда о ее возможных неподобающих контактах с учеником стало известно администрации школьного округа. Пострадавший заявил, что дважды занимался сексом с Наннелли у нее дома летом 2024 года.

Оба раза женщина встречала его в городе Ладдония, после чего отвозила в своей дом в Мексико. Она призналась, что сблизилась с подростком, когда они вместе работали в летней школе. Кроме того, выяснилось, что в 2022-м женщина имела не менее 15 сексуальных контактов с другим бывшим учеником, который окончил школу в том же году.

Приговор Наннелли вынесут 12 января.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Флориды, которая совратила ученика в другом штате. Женщину арестовали за преступления, совершенные в Северной Каролине.