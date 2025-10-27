Бывший СССР
Удар «Искандера» по силам ВСУ попал на видео

Удар ОТРК «Искандер» по сосредоточению 67 ОМБр ВСУ попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Российские войска нанесли комбинированный удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту сосредоточения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как отмечают авторы канала, удар пришелся по подразделениям 67-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Они были атакованы в районе населенного пункта Водолажское.

На видео попал момент удара по украинским военным. Съемка запечатлела серию сильных взрывов в районе места дислокации бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по одной из тепловых электростанций Киева. Для этого использовался ОТРК «Искандер».

