Удар «Искандера» по силам ВСУ попал на видео

Удар ОТРК «Искандер» по сосредоточению 67 ОМБр ВСУ попал на видео

Российские войска нанесли комбинированный удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по месту сосредоточения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как отмечают авторы канала, удар пришелся по подразделениям 67-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Они были атакованы в районе населенного пункта Водолажское.

На видео попал момент удара по украинским военным. Съемка запечатлела серию сильных взрывов в районе места дислокации бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по одной из тепловых электростанций Киева. Для этого использовался ОТРК «Искандер».