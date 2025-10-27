Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:05, 27 октября 2025Из жизни

Укушенный ядовитой змей мужчина позвонил бабушке перед смертью

The Thaiger: Укушенный коброй таец успел позвонить бабушке перед смертью
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @อนุวัต จัดให้ / thethaiger.com

В Таиланде укушенный коброй мужчина из провинции Самутпракан успел позвонить бабушке перед смертью. Об этом сообщает The Thaiger.

Сотрудники экстренных служб обнаружили 39-летнего мужчину по имени Май у него дома в округе Бангсаотхонг без признаков жизни. Спасти его было уже невозможно. В полиции рассказали, что проверить состояние Мая попросила его сестра. Оказалось, что утром того же дня таец позвонил бабушке и спросил, любит ли она его. 74-летняя женщина ответила, что очень любит. Тогда Май сказал, что его укусила змея и попросил закончить некоторые его дела, если случится непоправимое. Под конец разговора речь мужчины стала невнятной, а затем связь оборвалась.

Бабушка Мая сразу же позвонила его сестре, которая вызвала спасателей. Те срочно прибыли в дом мужчины и некоторое время пытались его реанимировать. На запястье Мая нашли следы укуса. На место вызвали змееловов, которые вскоре поймали смертельно опасную рептилию метровой длины.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

В данный момент полиция пытается установить, что именно произошло с Маем, и как кобра оказалась у него в квартире. Змею выпустят подальше от жилья после ветеринарного осмотра.

Ранее в Таиланде охранник решил самостоятельно поймать огромную королевскую кобру и попал в больницу. Мужчина сумел схватить змею, однако она извернулась и ужалила его в руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Прилепин заявил о планах написать книгу после возвращения с СВО

    Врач рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

    Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

    Россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами

    Девушка познакомилась с давней подругой жениха и сбежала из дома

    В Канаде уличили украинских исследователей в продвижении антироссийского нарратива

    Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских»

    Военный рассказал о боях с солдатами-наркоманами ВСУ

    Российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости