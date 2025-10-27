Укушенный ядовитой змей мужчина позвонил бабушке перед смертью

The Thaiger: Укушенный коброй таец успел позвонить бабушке перед смертью

В Таиланде укушенный коброй мужчина из провинции Самутпракан успел позвонить бабушке перед смертью. Об этом сообщает The Thaiger.

Сотрудники экстренных служб обнаружили 39-летнего мужчину по имени Май у него дома в округе Бангсаотхонг без признаков жизни. Спасти его было уже невозможно. В полиции рассказали, что проверить состояние Мая попросила его сестра. Оказалось, что утром того же дня таец позвонил бабушке и спросил, любит ли она его. 74-летняя женщина ответила, что очень любит. Тогда Май сказал, что его укусила змея и попросил закончить некоторые его дела, если случится непоправимое. Под конец разговора речь мужчины стала невнятной, а затем связь оборвалась.

Бабушка Мая сразу же позвонила его сестре, которая вызвала спасателей. Те срочно прибыли в дом мужчины и некоторое время пытались его реанимировать. На запястье Мая нашли следы укуса. На место вызвали змееловов, которые вскоре поймали смертельно опасную рептилию метровой длины.

В данный момент полиция пытается установить, что именно произошло с Маем, и как кобра оказалась у него в квартире. Змею выпустят подальше от жилья после ветеринарного осмотра.

Ранее в Таиланде охранник решил самостоятельно поймать огромную королевскую кобру и попал в больницу. Мужчина сумел схватить змею, однако она извернулась и ужалила его в руку.