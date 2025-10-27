Ушла из жизни автор песен Булановой Ирина Севастьянова

Поэт и автор песен Булановой Ирина Севастьянова ушла из жизни на фоне онкологии

Певец Алмас Багратиони сообщил об уходе из жизни поэта и автора песен Ирины Севастьяновой. Об этом артист написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Севастьянова написала слова к хитам певицы Татьяны Булановой «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и другим известным композициям.

«25 октября ушла из жизни поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек Ирина Севастьянова», — сообщил Багратиони.

Как сообщает ТАСС, причиной смерти Ирины стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение продолжительного времени. Также известно, что тело Севастьяновой перевезут в Абхазию согласно ее воле.

Ранее стало известно, что популярная японская певица умерла незадолго до собственного концерта.