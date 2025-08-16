Культура
23:59, 16 августа 2025Культура

Популярная японская певица умерла незадолго до концерта

Sponichi: 53-летняя певица Томо Сакураи умерла за неделю до своего концерта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

53-летняя японская певица и актриса Томо Сакураи умерла за неделю до своего концерта из-за онкологического заболевания. Об этом сообщил портал Sponichi со ссылкой на собственные источники.

По его данным, популярную певицу госпитализировали 4 августа. Несмотря на усилия врачей, 13 августа Сакураи ушла из жизни. Отмечается, что на 17 августа у нее был запланирован концерт.

«Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни», — сообщили родственники исполнительницы.

В фервале в США скончалась культовая соул-исполнительница и звезда джаза Роберта Флэк, известная песней The First Time Ever I Saw Your Face.

