Популярная японская певица умерла незадолго до концерта

Sponichi: 53-летняя певица Томо Сакураи умерла за неделю до своего концерта

53-летняя японская певица и актриса Томо Сакураи умерла за неделю до своего концерта из-за онкологического заболевания. Об этом сообщил портал Sponichi со ссылкой на собственные источники.

По его данным, популярную певицу госпитализировали 4 августа. Несмотря на усилия врачей, 13 августа Сакураи ушла из жизни. Отмечается, что на 17 августа у нее был запланирован концерт.

«Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни», — сообщили родственники исполнительницы.

