16:28, 27 октября 2025

В Белоруссии ответили на обвинения Литвы в ситуации с метеозондами

Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал провокацией ситуацию с метеозондами в Литве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Максим Рыженков ответил на обвинения Литвы в ситуации с метеозондами, назвав ситуацию провокацией. Его слова передает РИА Новости.

«Это какие-то провокации. Если кому-то надо найти повод, чтобы как-то вот этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Белоруссии, против России, в конечном итоге, и против своих граждан, то вот ищутся как раз-таки такие поводы», — рассказал глава МИД.

По его словам, ситуация похожа на провокацию для оправдания антибелорусских и антироссийских подходов, в том числе которые могут привести к прекращению транзита в Калининградскую область и дальнейшему ограничению на пролет самолетов.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что республика закроет границу с Белоруссией на неопределенный срок. По ее словам, в закрытии границ будут действовать определенные исключения: дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу.

