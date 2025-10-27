Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:34, 27 октября 2025Мир

В Британии назвали главную проблему местных спецслужб

Times: Британские спецслужбы слабо скоординированы между собой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Британские спецслужбы слабо скоординированы между собой, из-за чего они не справляются с угрозами национальной безопасности. Главную проблему местных спецслужб назвала газета The Times со ссылкой на доклад МВД Великобритании от 2023 года.

«Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами. За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — указано в статье.

Отмечается, что разногласия зачастую приводят к тупиковым ситуациям. Например, MI5 настаивало на признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, в то время как MI6 выступает против этого, указывая на негативные дипломатические последствия такого шага.

Ранее The Times сообщила о планах MI6 создать даркнет-портал для вербовки шпионов за рубежом. По замыслу разведки, через платформу Silent Courier потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    Прилепин заявил о планах написать книгу после возвращения с СВО

    Врач рассказал о скрытой опасности популярного у россиян блюда

    Преступница вырезала из живота беременной женщины нерожденного семимесячного ребенка

    Россияне раскрыли размер трат на уход за питомцами

    Девушка познакомилась с давней подругой жениха и сбежала из дома

    В Канаде уличили украинских исследователей в продвижении антироссийского нарратива

    Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских»

    Военный рассказал о боях с солдатами-наркоманами ВСУ

    Российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости