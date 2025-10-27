В Британии назвали главную проблему местных спецслужб

Times: Британские спецслужбы слабо скоординированы между собой

Британские спецслужбы слабо скоординированы между собой, из-за чего они не справляются с угрозами национальной безопасности. Главную проблему местных спецслужб назвала газета The Times со ссылкой на доклад МВД Великобритании от 2023 года.

«Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами. За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — указано в статье.

Отмечается, что разногласия зачастую приводят к тупиковым ситуациям. Например, MI5 настаивало на признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, в то время как MI6 выступает против этого, указывая на негативные дипломатические последствия такого шага.

Ранее The Times сообщила о планах MI6 создать даркнет-портал для вербовки шпионов за рубежом. По замыслу разведки, через платформу Silent Courier потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу.