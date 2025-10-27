Наука и техника
В Европе назвали главное преимущество «Буревестника» перед Tomahawk

Офицер Вальтерссон заявил о способности «Буревестника» достичь любой точки Земли
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Новая российская крылатая ракета «Буревестник» может достичь любой точки Земли, тогда как у американской Tomahawk ограниченная дальность поражения. На это обратил внимание экс-офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон, передает RT.

По его словам, ракеты США Tomahawk могут пролететь более одной тысячи километров, однако для этого территориально нужно находиться на довольно близком расстоянии к цели. При этом, как подчеркнул бывший офицер, ракета, оснащенная ядерной силовой установкой, может достичь любой точки Земли, а также облететь планету несколько раз.

Ранее лидер России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны. Разработка является «уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире», заявил президент.

    Все новости