21:34, 27 октября 2025Мир

В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

IBA: Санкции ЕС только укрепили экономику России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Последний пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России открыл новые возможности для индийского бизнеса и развития российско-индийской торговли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базирующаюся в Москве организацию «Индийский бизнес-альянс» (IBA).

Отмечается, что европейские санкции вместо того, чтобы ослабить экономику России, стимулировали местное производство и инновации. «Российская промышленность динамично отреагировала, заполнив пробелы, образовавшиеся после ухода западных компаний», — заявили в IBA.

Также представители организации сообщили, что объем двусторонней торговли между Индией и Россией достиг рекордных 68,7 миллиарда долларов. По словам президента Сэмми Котвани, это отражает растущую динамику двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что новые пошлины американского лидера Дональда Трампа и давление на Индию изменили ее отношения с Россией. По данным газеты The Times, страны только еще сильнее сблизились.

