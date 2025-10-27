Мир
В Кремле объяснили значение визита Дмитриева в США

Песков заявил, что визит Дмитриева в США — маленький шаг в долгой дороге
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Неформальные контакты России и США остаются важным элементом двустороннего диалога, несмотря на политические разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США, сообщает РИА Новости.

«Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога, и тем более на фоне того, что Соединенные Штаты предприняли ряд недружественных шагов в отношении России, поэтому они важны», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что визит Дмитриева в США является «маленьким шагом в долгой-долгой дороге» по выстраиванию отношений. «Это очень нужная работа, но здесь нужно, безусловно, большое терпение», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

