В Кремле оценили ход поисков кандидата на пост губернатора Тверской области

Песков: Путин и администрация ищут человека на пост тверского губернатора

Президент России Владимир Путин и представители администрации ищут человека на пост губернатора Тверской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь, оценивая будущего кандидата, отметил, что нужен эффективный управленец. Песков допустил, что со временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области определятся в скором времени.

В конце сентября Путин назначил бывшего руководителя Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

До этого стало известно, что российский президент встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.