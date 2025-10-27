В Кремле оценили возможность напряжения между Россией и США из-за «Буревестника»

Песков: «Буревестник» не напряжет отношения между Россией и США

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» не напрягут отношения между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно "напрячь" отношения между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на минимальном уровне. Однако, по его словам, наметились лишь первые робкие усилия для их выведения из состояния «оцепенения».

Ранее президент США Дональд Трамп, комментирую испытания «Буревестника», заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не играют в игры друг с другом. Он добавил, что у берегов России стоит американская атомная подводная лодка и в Кремле об этом знают.