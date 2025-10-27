«Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о подлодке у российских берегов

Россия не играет в игры с США, и американская сторона, в свою очередь, тоже этого не делает. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал информацию об испытаниях ракеты «Буревестник» в России.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на восемь тысяч миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними», — заявил Трамп.

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

26 октября президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции и встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. В ходе встречи глава государства заявил, что 21 октября Российская армия провела решающие испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Путин назвал ракету уникальным изделием и подчеркнул, что ни у кого в мире такого нет. Отмечалось также, что «Буревестник» способен преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны (ПРО), что делает его одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения.

Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

Глава Генштаба ВС России ранее доложил Путину, что «Буревестник» показал высокие результаты по обходу средств противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил, что 21 октября ракета продемонстрировала свои возможности.

«В ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны», — заявил Герасимов.

В Китае заявили, что «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире

Китайское издание Sohu ранее отметило, что «Буревестник» может изменить стратегический баланс в мире. По словам автора материала, данная российская ракета сможет обходить любые системы ПРО, а ее скорость не оставит противнику времени на реакцию.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — говорится в публикации.

Как пишет издание, раскрытие данных о новых ракетах заставляет Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств для перехвата «Буревестника» нет. Автор резюмировал, что российская ракета нависнет над странами Запада как дамоклов меч.

Военный эксперт предположил, что «Буревестник» может быть применен как оружие возмездия

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, ранее выразил мнение, что «Буревестник» является оружием не первого удара и может быть применен после ядерной атаки.

Леонков рассказал, что «Буревестник» впервые был продемонстрирован в 2018 году, а его испытание спустя семь лет говорит о том, что ракета будет запущена в серийное производство. По словам военного эксперта, оружие относится к ядерной триаде, но обладает своей спецификой.

«Это оружие возмездия, то есть не первого удара, а ракета, которая применяется, когда уже обмен ядерными ударами произошел. Главная задача "Буревестника" — разрушить оставшуюся гражданскую и военную инфраструктуру противника», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что крылатая ракета имеет неограниченную дальность применения и может обходить оставшиеся очаги противоракетной и противовоздушной обороны противника. Она достигает и высокоточно поражает и уничтожает цели термоядерным зарядом, который будет установлен на ее борту.

Экс-офицер армии США назвал «Буревестник» революционным оружием

Российская крылатая ракета «Буревестник» является революционным оружием, заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Он отметил, что «Буревестник» способен усложнить в США работу с системой ПРО «Золотой купол», а также увеличить расходы на реализацию проекта. По его словам, это обусловлено способностью «Буревестника» обходить американские оборонительные сети. По этой причине США придется покрывать «Золотым куполом» всю страну.

«С появлением ракеты "Буревестник" именно это и придется делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — заявил эксперт.