15:38, 13 октября 2025Наука и техника

В Китае оценили новое секретное оружие России

Sohu: Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новое оружие, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, может изменить стратегический баланс в мире. Влияние секретной разработки оценило китайское издание Sohu.

Автор материала допустил, что разработка, о которой сообщил Путин, может быть крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается большой дальностью. По его словам, российская ракета сможет обходить любые системы противоракетной обороны, а ее скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Как пишет издание, раскрытие данных о новых ракетах заставляет Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств для перехвата «Буревестника» нет. Автор резюмировал, что российская ракета нависнет над странами Запада как дамоклов меч.

В октябре Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что он имел в виду «Буревестник» или наземный вариант ракеты «Калибр».

