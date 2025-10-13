В Китае оценили новое секретное оружие России

Sohu: Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире

Новое оружие, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, может изменить стратегический баланс в мире. Влияние секретной разработки оценило китайское издание Sohu.

Автор материала допустил, что разработка, о которой сообщил Путин, может быть крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается большой дальностью. По его словам, российская ракета сможет обходить любые системы противоракетной обороны, а ее скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — говорится в публикации.

Как пишет издание, раскрытие данных о новых ракетах заставляет Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств для перехвата «Буревестника» нет. Автор резюмировал, что российская ракета нависнет над странами Запада как дамоклов меч.

В октябре Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что он имел в виду «Буревестник» или наземный вариант ракеты «Калибр».