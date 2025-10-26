Экс-офицер армии США назвал «Буревестник» революционным оружием

Экс-офицер армии США Крапивник назвал ракету «Буревестник» революционным оружием

Российская крылатая ракета «Буревестник» является революционным оружием. Об этом RT заявил бывший офицер армии Соединенных Штатов Америки Станислав Крапивник.

Он отметил, что «Буревестник» способен усложнить в США работу с системой противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», а также увеличить расходы на реализацию проекта. По его словам, это обусловлено способностью «Буревестника» обходить американские оборонительные сети. По этой причине США придется покрывать «Золотым куполом» всю страну.

«С появлением ракеты "Буревестник" именно это и придется делать, что сильно усложнит задачу и увеличит расходы», — пояснил эксперт.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил всех друзей Москвы с испытанием «Буревестника». По его словам, тестирование ракеты прошло успешно.