В Москве менеджер сделал тату с коловратом и поплатился

В Москве менеджер сделал тату с коловратом и получил штраф в две тысячи рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве ивент-менеджер сделал тату с коловратом и поплатился. Он получил штраф в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, мужчина в шортах ехал в метро. На станции «Кунцевская» к нему подошли полицейские. Стражей правопорядка привлекло изображение славянского неоязыческого символа — коловрата, набитого на колене мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов сочли этот символ пропагандирующим национализм, «двойной свастикой», схожим с символикой подразделения «Азов» (признано в России террористической организацией и запрещено).

По данным «Осторожно, Москва», житель столицы работает организатором мероприятий, в прошлом он не нарушал закон. На судебном процессе он раскаялся и признал вину.

До этого стало известно, что жительница Москвы сохранила в одной из соцсетей картинку с обнаженными политиками из РФ и США и поплатилась. В Нагатинском районном суде посчитали, что горожанка занималась пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и оштрафовали ее.

