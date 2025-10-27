Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:36, 27 октября 2025Забота о себе

В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину

Профессор микробиологии Эллиот потребовал запретить бекон из-за риска рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tetiana Chernykova / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании потребовали запретить бекон и ветчину из-за того, что эти продукты увеличивают риск развития рака. Письмо с этим требованием министру здравоохранения этой европейской страны направил Институт глобальной продовольственной безопасности в Университете Квинс.

Основатель организации, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт заявил, что канцерогенность бекона и ветчины была доказана десять лет назад, но за эти годы не было предпринято ощутимых действий, чтобы снизить их потребление. «Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — заявил Эллиот.

Профессор отметил, что наибольший вред здоровью причиняют нитриты, которыми мясо обрабатывают для получения розового оттенка и сохранения его товарного вида. Однако, по его словам, эти вещества способствуют образованию нитрозаминов, которые являются канцерогенами. Эксперт добавил, что еще в 2015 году было доказано, что каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака на 18 процентов.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее врач-эндокринолог Вероника Лебедева предупредила, что злоупотребление солью повышает риск рака желудка. Кроме того, по ее словам, избыток соли может привести к ожирению, повышению артериального давления и болезням почек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    В Конгрессе США назвали социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

    «Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

    В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

    В Раде заявили о сокращении военной помощи Украине

    «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

    Таисия Повалий приобрела дом

    В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

    Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

    На вооружении ВСУ заметили очередную американскую БМП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости