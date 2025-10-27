В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину

Профессор микробиологии Эллиот потребовал запретить бекон из-за риска рака

В Великобритании потребовали запретить бекон и ветчину из-за того, что эти продукты увеличивают риск развития рака. Письмо с этим требованием министру здравоохранения этой европейской страны направил Институт глобальной продовольственной безопасности в Университете Квинс.

Основатель организации, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт заявил, что канцерогенность бекона и ветчины была доказана десять лет назад, но за эти годы не было предпринято ощутимых действий, чтобы снизить их потребление. «Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — заявил Эллиот.

Профессор отметил, что наибольший вред здоровью причиняют нитриты, которыми мясо обрабатывают для получения розового оттенка и сохранения его товарного вида. Однако, по его словам, эти вещества способствуют образованию нитрозаминов, которые являются канцерогенами. Эксперт добавил, что еще в 2015 году было доказано, что каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака на 18 процентов.

Ранее врач-эндокринолог Вероника Лебедева предупредила, что злоупотребление солью повышает риск рака желудка. Кроме того, по ее словам, избыток соли может привести к ожирению, повышению артериального давления и болезням почек.