В Раде качество личного состава ВСУ описали словами «13 командиров на одного бойца»

Батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пригодны к бою, потому что в их личном составе на 13 командиров приходится лишь один боец-пехотинец. Так качество украинских подразделений описал депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает в Telegram украинский телеканал «Новости.Live».

«Состав батальона — 120 военнослужащих, из них только семь — это пехотинцы. Остальные — командиры, связисты, рота обеспечения, рота логистики», — заявил парламентарий.

Он призвал распускать небоеспособные бригады, а неэффективных командиров понижать в звании и сажать в тюрьмы.

